Löw: "Je peux supporter la pression"

Mardi soir, au Stade de France, ce sont deux équipes convalescentes qui pénétreront sur la pelouse pour ce choc de la Ligue A des nations. L'équipe de France, peu à son avantage face à l'Islande en amical jeudi dernier (2-2), peut néanmoins s'appuyer sur bien plus de certitudes que son adversaire du jour. Les champions du monde 2018 devraient par ailleurs présenter un onze de départ largement différent de celui affiché à Guingamp. Les lauréats du Mondial 2014 traversent eux une véritable crise sportive. Outre la déroute russe, la troupe de Joachim Löw a été étrillée aux Pays-Bas (3-0) samedi dernier en Ligue des nations. Il faut maintenant faire face...

Mais ça ne semble faire peur à personne dans le camp de la NationalMannschaft. "Nous devons maintenant nous concentrer sur le match de mardi face à la France, a rappelé d'emblée le président de la DFB face à la presse ce lundi. C'était évident à nos yeux que le chemin emprunté pour cette équipe après la Coupe du monde allait entraîner des revers, ce qui rend encore plus important le fait de faire face ensemble, en tant qu'équipe, sûr comme en dehors du terrain". Reinhard Grindel a planté le décor, et espère pousser ainsi les médias et le public à accepter la situation. La menace d'une quatrième rencontre sans victoire en match officiel plane néanmoins au-dessus d'une Allemagne qui n'a plus connu pareille désillusion depuis 1999-2000. Forcément, c'est l'incompréhension au pays...

Et Joachim Löw se sait en première ligne. Le sélectionneur ne fuit d'ailleurs pas ses responsabilités. "Il est clair que nous devons rester unis, a-t-il confirmé. Mais le plus important, c'est le match de mardi, et c'est mon travail. C'est à moi de faire en sorte que l'équipe réagisse bien". En ce sens, il y aura des ajustements tactiques, le but étant de réussir à reproduire les trente premières minutes livrées contre les Oranje, avec l'efficacité en plus. "Il y a des carences en attaque comme en défense, et c'est encore plus visible sur certaines phases de jeu", renchérit celui qui est en poste depuis 2006. Il faut donc se réfugier dans le travail, ce alors que l'impatience va grandissante et que le poste de Joachim Löw est toujours plus menacé. "Je peux supporter la pression. Si c'est tout ce qui m'attend, alors je peux le supporter", conclut-il dans un sourire. Le perdra-t-il mardi soir après la rencontre face aux Bleus ?