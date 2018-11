Le Portugal saisit l'occasion

Cristiano Ronaldo n'est pas indispensable. Sans lui depuis la Coupe du monde en Russie, le Portugal se porte à merveille, invaincu en cinq matches et déjà qualifié pour le Final Four de la Ligue des nations. En ramenant un nul de son déplacement en Italie (0-0), ce samedi, la Seleçao a acté sa première place dans le groupe 3 et ce avant même son dernier match contre la Pologne.

En trois rencontres, les partenaires de Bernardo Silva ont plié l'affaire. Deux victoires et un nul, les voilà assurés de terminer en tête de leur poule malgré un match moyen à Milan. La Squadra Azzurra s'est procurée les meilleures occasions avec un remuant Marco Verratti à la baguette. Ciro Immobile a notamment manqué de justesse en se ratant à bout portant (5e) puis en butant sur Rui Patricio (35e).

Les champions d'Europe 2016 ont su faire le dos rond pour obtenir le précieux point qui leur manquait. Les Portugais organiseront le tournoi final à quatre de la Ligue A, à domicile, en juin prochain, le premier de l’histoire de cette nouvelle Ligue des nations. De quoi donner envie à Cristiano Ronaldo de revenir en sélection ? En attendant, l'équipe de Fernando Santos tourne très bien sans lui.