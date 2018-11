Le Portugal et la Pologne dos-à-dos

Dans un match sans grand enjeu en Ligue des Nations, le Portugal, déjà assuré de sa qualification pour le Final Four, a fait match nul avec la Pologne (1-1), certaine d'être reléguée en Ligue B.

Les champions d'Europe 2016 ont ouvert le score en première période grâce à André Silva (34e). Les visiteurs ont répliqué par Arkadiusz Milik (66e s.p.), sur un penalty qui entraînera l'expulsion de Danilo Pereira.

Ce résultat n'est pas anodin pour la Pologne, qui sera tête de série, et pas l'Allemagne, lors du tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2020 début décembre. Les chapeaux sont composés en fonction des résultats de la Ligue des nations.

Renato Sanches ➡️ André Silva ⚽️



ℹ️ Silva has 3 goals in his last 4 games for Portugal #NationsLeague pic.twitter.com/91JtzVFxJu