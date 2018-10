Un doublé de Sterling (17e, 38e) et un but de Rashford (29e) ont permis aux Trois Lions de faire la différence face à une Roja qui en seconde période a réduit l'écart grâce aux incontournables Alcacer (58e) et Ramos (90e +7). Battus à Wembley par les Espagnols le mois dernier (1-2), les Anglais se relancent ainsi dans la course aux demi-finales de la Ligue des nations. Les matches Croatie-Espagne (15 novembre) et Angleterre-Croatie (18 novembre) dans cette perspective vaudront leur pesant d’or.