L'Allemagne en pleine crise

Sacrée championne du monde en 2014, l'Allemagne devait régner à nouveau sur le monde du football, avec un jeu chatoyant prôné par Joachim Löw et des joueurs de talent (Neuer, Hummels, Kroos, Özil, Müller...). Mais la Mannschaft n'a pas réussi à suivre l'exemple de l'Espagne, victorieuse de trois compétitions majeures en quatre ans (l'Euro en 2008 et 2012 et la Coupe du monde 2010). Eliminés par l'équipe de France en demi-finale de l'Euro 2016 (2-0), les Allemands ont connu une Coupe du monde 2018 cauchemardesque avec des défaites face au Mexique (0-1) et à la Corée du Sud (0-2), qui ont précipité son élimination dès la phase de poules.

Un traumatisme outre-Rhin que l'équipe nationale ne semble pas avoir complètement digéré. Reconduit dans ses fonctions, Joachim Löw, en poste depuis 2006, peine en effet à relancer son équipe. Son jeu basé sur la possession et les passes semble inadapté par rapport à un football plus direct prôné ces dernières années et qui a notamment conduit aux sacres du Real Madrid en Ligue des champions (trois trophées consécutifs) et au triomphe des Bleus cet été en Russie. Après deux matches médiocres à domicile en septembre face à la France (0-0) et au Pérou (2-1), la Mannschaft a prouvé qu'elle était encore convalescente en étant corrigée sur la pelouse des Pays-Bas samedi dans le cadre de la Ligue des nations (0-3).

Où sont les leaders ?

Un lourd revers inquiétant pour une Allemagne en quête de leaders. Considéré comme le meilleur gardien du monde il y a quelques années, Manuel Neuer peine à se montrer aussi décisif après sa grave blessure de l'an dernier qui lui a fait vivre une saison quasi-blanche. D'autres cadres ont pris leur retraite comme Philipp Lahm ou Bastian Schweinsteiger. Si efficace il y a encore quelques mois, la charnière centrale composée de Mats Hummels et Jerome Boateng est méconnaissable en ce début de saison, aussi bien en club qu'en sélection.

Décevant depuis plusieurs saisons, Mesut Özil a pris lui aussi sa retraite internationale, accusant ses détracteurs de racisme et déclenchant une vive polémique en Allemagne. Tout proche des meilleurs joueurs du monde, Thomas Müller n'a plus le même rayonnement dans la construction du jeu, alors que Timo Werner, du haut de ses 22 ans, n'arrive pas à faire oublier Miroslav Klose et Mario Gomez en attaque. Seule bonne nouvelle, le retour en forme de Marco Reus avec le Borussia Dortmund. Joachim Löw, qui a testé beaucoup de joueurs ces dernières années, va-t-il trouver rapidement la solution pour relancer son équipe ? Une nouvelle déconvenue mardi soir au Stade de France plongerait la Mannschaft encore un peu plus dans la crise.