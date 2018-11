La Belgique menait 0-2 en Suisse et se dirigeait tranquillement vers le Final Four de la Ligue des nations, ce dimanche à Lucerne. Mais les Diables Rouges ont perdu pied, encaissant cinq buts pour s'incliner lourdement 5-2 ! Ce sont les Helvètes qui terminent en tête du groupe 2 et iront au Portugal en juin.

Thorgan Hazard avait inscrit un doublé (2e et 17e). Rodriguez (26e), Seferovic (31e, 44e et 85e) et Elvedi (61e) ont complètement inversé la tendance.