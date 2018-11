La Slovaquie en Ligue C, la Norvège en Ligue B

Il y avait de l'enjeu un peu partout en Europe ce lundi soir, via la Ligue des nations. Ce n'était pas forcément le cas à Aarhus, pour le duel entre le Danemark, déjà promu en Ligue A des nations, et l'Irlande, qui s'est achevé sur un score nul et vierge (0-0).

En revanche, la Norvège est promue en Ligue B après sa victoire (2-0) face à Chypre, pendant que la Bulgarie concédait le nul (1-1) à domicile face à la Slovénie. A l'inverse, la Slovaquie descend en Ligue C après avoir chuté (1-0) chez le voisin tchèque, vainqueur grâce à une réalisation du Romain Patrik Schick.