La Russie gagne à nouveau contre la Turquie

Au sortir de "sa" Coupe du monde plutôt réussie avec un quart de finale à la clef, la Russie enchaîne les résultats positifs en Ligue B des nations. Dimanche soir, la Sbornaïa a pris le meilleur sur la Turquie (2-0), une équipe qu'elle avait déjà vaincue en septembre à Trabzon (1-2).

Roman Neustädter (20e) et Denis Cheryshev (78e) ont scellé le succès russe, pour aider la sélection de Stanislav Cherchesov à prendre quatre points d'avance sur les Turcs au classement d'un groupe 2 que complète la Suède, un match de moins au compteur et provisoirement reléguée à six longueurs.