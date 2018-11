Irlande: Un supporter retrouvé mort dans le port de Copenhague

Les joueurs de l’équipe d’Irlande, déjà assurés d’être relégués en Ligue C, porteront un brassard noir lundi soir (20h45) lors de leur match de Ligue des nations contre le Danemark, à Aarhus.

Un hommage à un supporter des Boys in Green retrouvé mort, dimanche matin, dans le port de Copenhague. Dans un communiqué, la fédération irlandaise, qui a demandé à l’UEFA une minute de silence en sa mémoire avant le début du match, présente ses condoléances à la famille du disparu.

The Football Association of Ireland is deeply saddened to learn of the passing of a Republic of Ireland supporter in Denmark.



Full Statement: https://t.co/UyIsCJ5otI #COYBIG pic.twitter.com/AE99OiXvoW