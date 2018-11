Espagne-Busquets: "On était la meilleure équipe du groupe"

Battue 3-2 jeudi soir à Zagreb par la Croatie, sur un but Tin Jedvaj dans le temps additionnel, l’Espagne n’a plus son destin en mains dans ce groupe 4 de la Ligue des nations, et sera éliminée si Anglais et Croates ne se séparent par sur un match nul dimanche à Wembley.

"On méritait mieux. C’était un groupe très difficile, avec de fortes équipes qui ont bien performé à la Coupe du monde. On était la meilleure équipe du groupe, mais on a payé cher nos erreurs", a commenté Sergio Busquets pour Teledeporte.