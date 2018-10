Angleterre-Sterling: "Je me suis mis beaucoup de pression"

Alors qu'il n'avait plus marqué en sélection depuis novembre 2015, Raheem Sterling a signé un doublé lundi soir à Séville pour permettre à l'Angleterre de signer un retentissant succès en Espagne (2-3), en Ligue des nations.

"C'est un sentiment agréable, a réagi l'attaquant de Manchester City sur Sky Sports. Je me suis mis beaucoup de pression pour aller plus souvent dans la surface et marquer des buts, et c'est là que j'ai marqué mes buts. Cela veut dire beaucoup pour moi, cela faisait trois ans que je n'avais pas marqué."

"C'était une performance d'équipe brillante, a ajouté l'ancien joueur de Liverpool. On les a pressés du début à la fin, et on a été efficaces. Lors du match aller, on avait eu des opportunités, mais on ne les avait pas converties."