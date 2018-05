Vieira sur le banc niçois ?

Huitième de cet exercice 2017-2018 après avoir fini sur le podium la saison précédente, l'OGC Nice a fait ses adieux à Lucien Favre, samedi dernier à Lyon (3-2). Déjà courtisé l'été dernier, l'entraîneur suisse a été libéré de sa dernière année de contrat pour prendre a priori la direction du Borussia Dortmund. Du côté du club azuréen, qui devrait toucher une indemnité compensatoire pour le départ du technicien helvète, l'annonce du futur entraîneur pourrait intervenir dès cette semaine.

Et, selon Nice-Matin, il pourrait s'agir ni plus ni moins de Patrick Vieira. Annoncé du côté d'Arsenal pour succéder à Arsène Wenger, l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France (107 sélections, 6 buts) serait tenté par le projet azuréen. Ce dernier serait venu aux renseignements et aurait été séduit par le discours du président Jean-Pierre Rivère et du directeur général Julien Fournier, un duo qui a été confirmé aux manettes du club.

Un milieu brésilien attendu

Reste désormais à savoir si l'ex-joueur formé à Cannes, qui a débuté sa carrière de coach chez les jeunes de Manchester City, pourra se libérer de son contrat avec New York City FC, où il est arrivé en 2016. Le capitaine niçois Dante, qui restera au moins une saison de plus, est déjà emballé. "Si cela se fait, le club va tout faire pour l'aider à faire un bon travail et continuer à aider le club à progresser", a ainsi confié le défenseur brésilien dans les colonnes du quotidien régional.

Les choses devraient également bouger du côté de l'effectif. De nombreux cadres sont sur le départ: Seri, Pléa, Balotelli. Une première recrue, le milieu brésilien Danilo Barbosa (22 ans), est d'ores et déjà annoncée. International des moins de 20 ans, ce dernier avait fait des débuts remarqués au Sporting Braga et à Valence, avant de connaître deux saisons plus difficiles à Benfica et au Standard de Liège. Les Troyens Christophe Hérelle et Samuel Grandsir pourraient suivre.