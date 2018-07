Un jeune PSG cède face au Bayern

En attendant le retour des héros français Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Alphonse Areola, mais aussi celui des autres internationaux concernés par la Coupe du monde, le Paris Saint-Germain version été voulait monter en gamme dans sa préparation d’avant-saison. Après un premier succès étriqué face à Sainte-Geneviève (0-1) précédant une défaite contre Chambly (2-4), les hommes de Thomas Tüchel ont été défaits lors de l’International Champions Cup (ICC) par un Bayern Munich mixte, où Franck Ribéry et Kingsley Coman ont joué.

Encadrés par Gianluigi Buffon, Lassana Diarra et Adrien Rabiot, dans un 3-4-3 que l’on devrait souvent retrouver cette saison, quelques jeunes parisiens ont réussi à marquer des points, Timothy Weah en tête. S’il n’a que 18 ans, le fils de George Weah s’affirme de plus en plus. Le jeune américain a profité d’une passe en profondeur plein axe de Kévin Rimane – qui formait la charnière centrale avec Loïc Mbe Soh et Stanley N’Soki - pour prendre de vitesse la défense adverse et frapper entre les jambes de Sven Ulreich (31e, 1-0). Christopher Nkunku, déjà auteur du seul but face à Sainte-Geneviève, a poursuivi sa bonne préparation estivale. Il s’est notamment signalé par trois frappes dangereuses (41e, 51e, 55e), mais maladroites, et s’est montré particulièrement actif.

Rabiot taille patron au milieu

Mais celui dont l’attitude était forcément scrutée de près dans le milieu parisien, depuis son refus du statut de réserviste dans la liste des 23 de l’équipe de France, c’était Adrien Rabiot. Comme face à Chambly, il était capitaine et très impliqué dans le cœur du jeu. Il a été plutôt disponible pour ses partenaires, n’hésitant pas à redescendre assez bas pour organiser les offensives des siens pendant une bonne heure. Dangereux par deux fois de la tête (4e, 27e), l’international français aurait pu être passeur décisif pour Nkunku sans la maladresse de son coéquipier face à la cage. Ce jeune PSG, qui a eu l’opportunité à plusieurs reprises de marquer un deuxième but et de se mettre à l’abri, finira par le regretter.

Thomas Tüchel, attentif devant son banc et souvent assis sur sa glacière façon Marcelo Bielsa, a dû apprécier l’attitude de Rabiot. Gianluigi Buffon, lui, a alterné le bon et le moins bon après une première compliquée face à Chambly (deux buts encaissés en 45 minutes). Trois bonnes interventions en première période (13e, 15e, 53e), mais une sortie timide qui a permis l’égalisation sur corner de Javi Martinez (61e,1-1). L’ancien de la Juventus a disputé 66 minutes avant de céder sa place à Rémy Descamps, qui n’aura mis qu’une minute à encaisser un but sur un coup-franc surprenant de Renato Sanches (68e, 2-1), avant d’en prendre un second par Joshua Zirkzee (78e, 3-1).

Déstabilisé par de nombreux changements dans le second acte, Paris a donc sombré après une première heure convaincante, à trois semaines de la reprise de la Ligue 1. Paris doit maintenant s'envoler vers Singapour pour y affronter Arsenal samedi prochain, toujours dans le cadre de l’ICC, avant de jouer l’Atlético de Madrid deux jours plus tard.