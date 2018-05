Strasbourg: Le Racing change d’équipementier

Le Racing Club de Strasbourg, jusqu’alors lié à Hummel, s’apprête à changer d’équipementier. A compter du prochain exercice, les Alsaciens qui ont assuré leur maintien parmi l’élite samedi soir en battant Lyon à la Meinau (3-2) arboreront un maillot Adidas.

"Adidas est une marque prestigieuse de dimension mondiale, et néanmoins très ancrée sur le territoire et qui jouit d’une forte cote de sympathie auprès des amoureux du sport, dixit Marc Keller, le président du Racing, dans un communiqué publié sur le site officiel du club. Adidas et le Racing partagent en outre la même vision d’un football populaire et festif, ainsi que des valeurs communes, comme l’esprit d’équipe et la proximité."

Le nouveau contrat ainsi paraphé porte sur quatre années. Les trois premières tenues élaborées par la marque aux trois bandes seront dévoilées en juillet prochain.