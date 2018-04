Saint-Etienne peut viser l’Europe

L’effet Claudio Ranieri s’estompe clairement à Nantes. Si l’entraîneur italien a réalisé des miracles en début de saison, vu son effectif, les Canaris avancent au ralenti depuis janvier, avec seulement deux victoires à leur actif en Ligue 1. Une seule sur leurs huit derniers matches. Une mauvaise spirale dont ils ne sont pas sortis contre Saint-Etienne, dimanche à la Beaujoire. Face à des Verts eux transfigurés en 2018, après une première moitié d’exercice des plus ternes, les Nantais n’ont pas vu le jour (0-3).

Tout s’est mal goupillé d’entrée pour le FCN, qui a cédé au quart d’heure de jeu. Sur un centre en retrait de Rémy Cabella, Mathieu Debuchy s’y est repris à deux fois pour tromper Ciprian Tatarusanu (0-1, 17e). Un gardien roumain qui avait été sollicité dix minutes plus tôt, déjà devant le latéral droit puis sur un tir à bout portant de Kévin Monnet-Paquet (5e). Il n’en fallait pas plus pour mettre en confiance les joueurs de Jean-Louis Gasset, invaincus depuis neuf rencontres et encore une fois très inspirés.

La course à l'Europe relancée !

Les Stéphanois ont effectivement enfoncé le clou au retour de vestiaires, grâce à un doublé de Rémy Cabella. Le premier sur une bourde de Nicolas Pallois, dont a profité Jonathan Bamba pour lancer l’ancien Marseillais (0-2, 53e), auteur d’une frappe rasante ; le second sur un tir de vingt mètres après un ballon perdu par Adrien Thomasson (0-3, 64e). Entre-temps, les Nantais venaient, eux, juste de cadrer leur première tentative du match, par l’intermédiaire de Valentin Rongier (58e). C'est dire...

On peut aller chercher quelque chose à la fin de l'année et pourquoi pas l'Europe, bien sûr ! Rémy Cabella

"On est complètement passé à côté, a reconnu Léo Dubois sur beIN SPORTS. C'était un jour sans et il faudra qu'on en tire les bonnes conclusions, qu'on s’en serve pour rebondir. On voulait faire un bon match, on a eu des opportunités et si on en met un ou deux, ce n'est pas volé. Eux, ils ont eu de la réussite et on s'est désorganisé, ce qui a laissé beaucoup d'espaces. Il reste sept matches, nos objectifs sont encore réalisables: il y a beaucoup à faire." A commencer par inverser cette dynamique.

Mais le vent semble avoir tourné dans cette course à la cinquième place, qui sera européenne, et les Canaris ne l’ont plus dans le dos, au contraire de Montpellier, vainqueur à Caen (0-3), et des Verts, donc. "On peut être fiers, a réagi Rémy Cabella. On gagne à l'extérieur, ce sont trois points importants qui nous permettent d'atteindre notre premier objectif, le maintien. Maintenant, on peut aller chercher quelque chose à la fin de l'année et pourquoi pas l'Europe, bien sûr !" Elle n’est qu’à trois longueurs.