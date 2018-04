Rien n'arrête les Verts

Si vous en doutez encore, la course pour l’Europe est intense à quatre semaines du terme de la Ligue 1. Alors que Rennes, 5e avant la 34e journée, n’a pris qu’un point à Nantes (1-1), vendredi soir, Nice et Saint-Etienne n’ont pas manqué de doubler les Bretons. Menés par Troyes ce dimanche, dans le Chaudron, les Verts se sont finalement imposés (2-1) grâce à un doublé de Robert Beric. Ils prennent la 6e place, qui offrira un sésame pour la Ligue Europa en cas de victoire du PSG en Coupe de France contre les Herbiers.

L'ASSE est certes sur une excellente dynamique (quatre victoires et un nul frustrant contre les Parisiens avant ce dimanche), mais ils ont eu un mal fou face au 18e du classement. Les Aubois ont ouvert le score d’entrée grâce à Adama Niane (8e), alors que Benjamin Nivet avait piqué le ballon à Neven Subotic. Durant le reste de la première période, les Verts ont ainsi été incapables de se montrer dangereux, Rémy Cabella étant un bien seul à prendre des initiatives dans le secteur offensif stéphanois.

Jean-Louis Gasset a pris ses responsabilités en procédant à deux changements au retour des vestiaires, en rappelant un Paul-Georges Ntep transparent pour lancer notamment Robert Beric en pointe. Bingo. L’avant-centre slovène sauvait ainsi son équipe avec deux buts en 6 minutes, sur deux centres de Romain Hamouma (68e et 74e). Les Verts sont cependant loin d'y être, puisqu'ils devront prendre des points contre Montpellier et Bordeaux, deux poursuivants directs, et surtout face à Monaco, lors de l'avant-dernière journée. Intense, cette course à l'Europe.