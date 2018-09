PSG: La joie de Choupo-Moting

Premier apparition en Ligue 1 et premier but pour Eric-Maxim Choupo-Moting. Entré en jeu dans les dernières minutes de la rencontre face au Stade Rennais, l’international camerounais a en effet parachevé le succès parisien d’une imparable demi-volée sur un service en or de Thomas Meunier. L’ancien joueur de Stoke City ne boudait évidement pas son plaisir a l’issue de la rencontre.

"Je suis très content de ce but et de notre victoire. Le match n'a pas été facile, Rennes a bien joué et les joueurs allaient très vite devant. A la fin, je suis vraiment heureux de mon but, on méritait de gagner. Pour la confiance, c'était important de marquer. Je veux m'intégrer rapidement dans l'équipe, en montrant mes qualités sur le terrain", a ainsi confié le nouveau Parisien dans des propos rapportés par France Bleu.