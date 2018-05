PSG: Innocent passe pro

Le Paris Saint-Germain dispose désormais d'un nouveau gardien de but professionnel dans son effectif. En effet, le jeune Garrison Innocent a signé son tout premier contrat en faveur de son club formateur, ce jusqu'en juin 2021.

Le dernier rempart de 18 ans, en Rouge et Bleu depuis 2015, aura donc l'opportunité de continuer son apprentissage avant, peut-être, de taper à la porte de l'équipe première à terme. "C’est avec un grand sentiment de joie et de fierté que j’ai signé mon premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain. C’est un nouveau pas dans ma carrière au sein de mon club formateur même s’il je sais qu’il me reste encore un long chemin à accomplir et beaucoup de choses à apprendre. Avec le Paris Saint-Germain, je sais que j’évoluerai dans le meilleur contexte possible pour poursuivre ma progression", explique l'intéressé.