OM: Un ancien du Barça renforce l'organigramme

L'Olympique de Marseille annonce ce lundi matin la nomination de Laurent Colette au poste de directeur général.

Ce dernier a déjà travaillé pour des clubs prestigieux, tels que le Barça, où il a notamment été patron du marketing et des ventes, et plus récemment pour la Roma. Il devient membre du comité exécutif du club dont il pilotera et coordonnera les travaux et reportera directement à Jacques-Henri Eyraud, président du directoire de l'Olympique de Marseille.

"Je suis très heureux d’accueillir Laurent pour contribuer à mes côtés au retour de l’Olympique de Marseille au premier plan. Son goût pour l’international, son expertise du football dans des clubs de référence mondiale, sa maîtrise des principaux enjeux économiques et financiers d’un club de football, faisaient de lui le candidat idéal pour ce poste à haute responsabilité", a confié Jacques-Henri Eyraud.