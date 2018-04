OM: Mitroglou, son message aux supporters

Héros de la victoire, dimanche, face à Toulouse (2-1), Kostas Mitroglou fêtait par ailleurs son 30e anniversaire ce lundi. L’occasion pour le buteur grec de remercier les supporters olympiens pour leur soutien.

"Merci à tous pour vos charmants et doux messages pour mon anniversaire. Je suis très heureux d’avoir pu marquer un but important qui donne à l’OM une précieuse victoire pour mon retour. On continue encore plus fort ! #TeamOM", a ainsi écrit l’attaquant phocéen sur Twitter.

Thank you all very much for your kind and warm wishes for my birthday!

I'm very happy to combine my return to action with an important goal which gave OM a valuable victory! We continue stronger! #TeamOM