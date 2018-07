OM: Licenciement abusif en vue pour Bedimo ?

Un entretien préalable à un licenciement à l'encontre du défenseur Henri Bedimo a été programmé par l'Olympique de Marseille. Selon L'Equipe, le motif invoqué est pour le moins curieux. Le défenseur camerounais aurait participé à la construction et l'inauguration d'une académie de football dans son pays natal, à Douala, en partenariat avec le club de Montpellier. Le fait que le joueur de 34 ans se soit associé à une formation concurrente a visiblement suffi à inciter l'OM à passer à l'action.

Problème: ce projet avait vu le jour avant que Bedimo ne rejoigne l'OM en 2016, lorsqu'il évoluait à l'Olympique Lyonnais. Les Rhodaniens n'avaient eux pas jugé bon de sanctionner l'ancien Montpelliérain, champion de France 2012 dans l'Hérault.

Laurent Nicollin, le président du MHSC, a déploré le comportement de l'Olympique de Marseille. "Cela ne m'étonne pas de ce genre de club. Il n'y a plus de sentiment dans le football mais nous, nous ne fonctionnons pas de cette façon. [...] Quand leur président (Jacques-Henri Eyraud) est parti en Afrique il y a un an et demi, je ne pense pas qu'il ait convié Henri Bedimo à l'accompagner. Sinon, le joueur aurait peut-être proposé à l'OM ce partenariat. Cette histoire est vraiment triste".