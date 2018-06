OM: L’hommage appuyé d’Eyraud à Payet

En marge d’une conférence de presse organisée ce jour et relayée par La Provence notamment, Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, a tenu à rendre un vibrant hommage à Dimitri Payet, victime d’une rechute lors de la finale de la Ligue Europa et ainsi écarté de la liste des 23 mondialistes tricolores.

"J’ai une pensée pour quelqu'un qui compte beaucoup pour l'OM aujourd'hui et qui continuera de compter demain, c'est Dimitri Payet, dixit l’homme de confiance de Frank McCourt. Il a fait preuve d'un niveau de performance qui aurait, de mon point de vue, fait qu'il aurait totalement mérité de participer à cette épopée (la Coupe du monde, ndlr). Il a choisi l'OM, il a choisi Marseille en voulant coûte que coûte, même un peu diminué, participer à cette finale de Ligue Europa. Et aujourd'hui, je pense beaucoup à lui, et je lui dis à quel point j'ai de l'affection et du respect pour ce qu'il a montré, pour l'amour du maillot dont il a fait preuve. J'ai hâte de le retrouver pour la saison qui va démarrer dans quelques semaines."

Rapatrié à l’hiver 2017 un an et demi après son départ pour la Premier League et West Ham, Dimitri Payet demeure à ce jour la recrue phare du fameux Champions Project. Le Réunionnais qui sous la houlette de Rudi Garcia est devenu capitaine avait alors été débauché contre 30 millions d’euros.