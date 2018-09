L'Olympique de Marseille doit espérer que Kostas Mitroglou sera aussi inspiré mercredi soir contre Strasbourg que lors du dernier entraînement. L'attaquant grec s'est fendu d'un but somptueux que n'aurait pas renié Zlatan Ibrahimovic lors de la plus récente séance phocéenne de travail devant le but.