OM: Au moins un mois pour Ocampos

Vendredi dernier, outre le revers (0-1) concédé face à l'AS Saint-Etienne en amical, l'Olympique de Marseille avait vu Lucas Ocampos quitter ses partenaires sur blessure. Touché à la cheville gauche, le milieu de terrain offensif argentin souffre d'une entorse.

L'ancien Monégasque devra, selon les informations de L'Equipe, observer une période de repos comprise entre quatre et six semaines. D'ores et déjà, l'intéressé sait qu'il ne pourra pas participer au match d'ouverture de la première journée de Ligue 1 le vendredi 10 août prochain, au Vélodrome face au Toulouse Football Club.