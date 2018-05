OL: Un coup dur pour le recrutement lyonnais

L’Olympique Lyonnais a perdu gros en cette fin de saison. Au club depuis 2000, Gérard Bonneau quitte en effet le club rhodanien.

Responsable de la cellule recrutement des jeunes depuis 2003, celui qui a notamment déniché Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, Samuel Umtiti ou Corentin Tolisso a décidé de rejoindre le Servette Genève où il devrait occuper une fonction similaire.

"Au Servette FC il sera responsable du recrutement et du développement des talents. Il travaillera à la fois pour le secteur professionnel mais également sur toute la verticalité du club en structurant la cellule de recrutement et en dirigeant le talent manager et les scouts", a communiqué le club helvète.