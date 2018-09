OL: L’impressionnante stat des Lyonnais

Solide vainqueur (4-2) de l’Olympique de Marseille, dimanche, en clôture de la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a fait preuve à cette occasion d’une belle efficacité. Ce qui n’était pas jusqu’alors la marque de fabrique des joueurs de Bruno Genesio.

En atteste la statistique relevée par le CIES. Selon l’observatoire du football, l’OL est en effet l’équipe de Ligue 1 qui tire le plus souvent au but. Et de loin, les Rhodaniens tournant à un tir toutes les 4 minutes et 38 secondes contre 6 minutes et 13 secondes pour Lille, 6 minutes et 21 secondes pour Marseille et 6 minutes et 55 secondes pour le PSG. En Europe, seuls Manchester City (4 minutes et 2 secondes) et la Juventus Turin (4 minutes et 33 secondes) font mieux.

Pour autant, le Losc n’a que la 5e meilleure attaque de Ligue 1 avec 10 buts, le PSG trônant en tête avec 20 buts, devant Marseille (16 buts), Nîmes (13 buts) et Lille (11 buts).