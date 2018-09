OL-Aouar: "Un petit regret de prendre deux buts"

Premier buteur du match lors de la victoire (4-2) de l'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille dimanche, Houssem Aouar était au micro de Canal Plus au sortir de la rencontre. Le jeune milieu rhodanien a partagé sa satisfaction d'avoir su enchaîner après le succès à Manchester City plus tôt dans la semaine.

"On savait que ce serait un match compliqué, qu'il y aurait des temps forts et des temps faibles, mais on a bien su les gérer. Il y a un petit regret de prendre deux buts mais l'essentiel est là, les trois points. On se relance dans ce championnat. On va continuer à travailler, on n'est pas encore au top. On savait que City et Marseille seraient deux matches compliqués, mais on est satisfaits d'avoir pris six points sur six, je pense qu'on va essayer de lancer notre saison", a expliqué Aouar.