OGCN: Plea l’a mauvaise

Contraint au match nul (1-1) à domicile par le Stade Rennais, l’OGC Nice a perdu l’occasion de s’emparer de la cinquième place de Ligue 1. Un résultat somme toute logique aux yeux d’Alassane Pléa, le buteur niçois ne manquant pas de pointer du doigt la prestation collective des Azuréens.

"C’est une occasion ratée. On avait le match en main mais on n’a pas mis tous les ingrédients, a ainsi regretté l’ancien Lyonnais sur le site officiel du club. Franchement, il y avait la place, on était un peu au-dessus en 2e mi-temps, on a eu les occasions et on ne les a pas concrétisées. Il faut en faire un peu plus, on est à domicile, on doit gagner. Nous restons dans le coup mais ce sont des points de perdus dans la course à l’Europe. Ceci étant, on n’est pas distancés. Tout le monde est collé, il n’y a pas une équipe qui arrive à se détacher. Ça va se jouer jusqu’à la fin, on le sait. Il va falloir être costaud et gagner un maximum de matches."