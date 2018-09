Nantes: Rongier ne veut pas d’un nouvel entraîneur

Forcément sur la sellette après la nouvelle défaite concédée par le FC Nantes à domicile face à Nice (1-2), les Canaris pointant toujours à une inconfortable 18e place, Miguel Cardoso peut compter sur le soutien de ses joueurs, ou tout du moins sur celui de son capitaine, Valentin Rongier, pour qui changer d’entraîneur constituerait "une erreur".

"Même si on est dans l’obligation d’avoir des résultats rapidement, il y a des enjeux économiques, donc ce ne serait pas bien de le faire maintenant. On a encore des choses à apprendre et à montrer. Je suis certain que si on arrive à marquer le premier but dans un match, on va gagner et ça va nous faire du bien", a-t-il justifié dans des propos relayés par RMC Sport.

"On est tous très affectés et très touchés parce qu’on aime tous notre club. Il n’y a pas d’urgence parce qu’il reste beaucoup de matchs, mais si on ne se rend pas compte qu’on peut passer une saison de merde, on va la passer. Il faut qu’on réagisse", a ajouté le milieu nantais.