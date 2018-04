Nantes ne capitalise pas

Durant les premières minutes de la rencontre, on a cru que la seule animation de la soirée serait venue des tribunes, avec ces jets de balles de tennis sur la pelouse de la part des supporters locaux au moment du coup d'envoi, signe du mécontentement de la programmation de ce derby marquant le 75e anniversaire du FC Nantes. Finalement, l'opposition entre les Canaris et le Stade Rennais, match d'ouverture de la 34e levée de Ligue 1, s'est avéré disputé, animé et enlevé. Les anciennes gloires du club invitées pour l'occasion ont pu assister à un joli spectacle, et auraient sans doute aimé voir leurs successeurs renouer avec la victoire.

Mais c'est raté, car les Nantais ont finalement concédé le nul (1-1), et sont donc toujours en quête d'un troisième succès en championnat en 2018. Eu égard à cette statistique forcément inquiétantes, on pourrait croire que les hommes de Claudio Ranieri ont perdu tout espoir pour l'Europe, ce n'est pourtant pas du tout le cas. Néanmoins, le FCN pourra nourrir des regrets au sortir de ce match, eux qui sont parvenus à faire la différence juste avant le repos grâce à Adrien Thomasson (42e). Les locaux ont alors une bonne maîtrise des débats, et s'appuient notamment sur un bloc discipliné défensivement, alors que les maladresses restent courantes dans le secteur offensif.

Sala, un carton rouge qui change tout

Mais à la 46e minute, le second carton jaune récolté par Emiliano Sala, assez sévère il est vrai, aura un réel impact sur la suite du scénario. Si les Nantais font bloc, déploient beaucoup d'énergie à contenir les Wahbi Khazri et consorts, tout en parvenant à s'offrir quelques opportunités en contre, la fatigue mènera indirectement à l'égalisation de James Léa Siliki (81e). Et l'issue de la partie aurait pu être bien pire pour les protégés de la Brigade Loire, si Ciprian Tatarusanu, déjà décisif auparavant, n'avait pas multiplié les interventions décisives dans les derniers instants.

Le Stade Rennais garde donc la main dans la course à l'Europe, en préservant provisoirement sa cinquième place avec deux longueurs d'avance sur ses hôtes du jour. Mais Nice, Montpellier, Saint-Etienne, voire Bordeaux, qui jouent tous dimanche, avec notamment une opposition directe entre Aiglons et Héraultais, pourraient faire reculer la troupe de Sabri Lamouchi dans la hiérarchie.