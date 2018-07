Nantes cartonne, Nîmes neutralisé par Lens

Vainqueur de Béziers pour son tout premier match de préparation (1-0) – une formation biterroise qui ce jour a dominé l’OM (2-1) – Nîmes a été freiné par Lens ce mercredi à Pierrelatte, dans la Drôme (3-3).

Les Crocodiles, tout juste promus en Ligue 1, menaient pourtant 3-1 à l’amorce du dernier quart d’heure, grâce à Lybohy, Bozok et un but contre son camp d’Haïdara. Gomis et Chouiar, deux fois, se sont chargés de répliquer en faveur des Sang et Or.

Un peu plus tôt dans la soirée, Nantes avait cartonné contre le CS Chênois, formation de quatrième division suisse (5-0). Sala a signé à cette occasion un triplé (9e, 28e, 29e) ; Coulibaly a renchéri avec un doublé en deuxième période (77e, 81e).