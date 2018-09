Montpellier monte sur le podium

La bonne opération de ce samedi soir en Ligue 1 est à mettre à l'actif de Montpellier. Le MHSC a dominé Nice (1-0) dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1 à la Mosson, grâce à un but de Gaëtan Laborde (35e). Les joueurs de Michel Der Zakarian s'emparent provisoirement de la 3e place en attendant le choc de dimanche entre Lyon et Marseille.

Dans le même temps, Saint-Etienne s'est défait de Caen (2-1), Strasbourg a pris le dessus sur Amiens (3-1) et deux rencontres se sont achevées sur des scores nuls et vierges, celles entre Angers et Toulouse (0-0) et entre Reims et Dijon (0-0).Plus tôt dans la journée, Lille avait pris trois points face à Nantes (2-1).