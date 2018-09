Monaco n'avance pas

Déjà que les supporters monégasques doivent apprendre à connaître de nombreuses nouvelles têtes chaque saison, voilà maintenant que Leonardo Jardim change la moitié de son équipe d'une rencontre sur l'autre. Seulement quatre joueurs de champ ont conservé leur place de titulaire après la défaite face à l'Atlético de Madrid (1-2) mardi soir en Ligue des champions, et l'un d'entre eux a même changé de poste (N'Doram, reculé en défense centrale aux côtés de Glik). Mais ce vent de fraîcheur n'a pas permis à l'ASM d'obtenir mieux que le match nul contre Nîmes (1-1), synonyme de sixième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues.

Heureusement pour le club de la Principauté, Radamel Falcao répond toujours présent. D'un exploit individuel (1-1, 27e), l'attaquant colombien a réveillé son équipe alors que le promu gardois, qui s'était déjà annoncé en battant l'OM (3-1) et en bousculant le PSG (2-4), avait bien mieux entamé la rencontre, et même ouvert le score sur une tête d'Anthony Briançon (0-1, 19e). Monaco aura tout de même montré des choses intéressantes et l'aurait sans doute emporté sans un grand Paul Bernardoni, auteur de parades décisives devant Falcao (39e), Tielemans (45e), Diop (49e) ou encore N'Doram (86e), quand il n'était pas suppléé par sa barre transversale comme sur cette reprise à bout portant de l'inévitable Falcao (53e).

C'est prometteur, surtout que le jeu monégasque ne pourra que s'améliorer avec l'intégration progressive du maître à jouer russe Aleksandr Golovin, entré en jeu pour la première fois en Ligue 1 (72e). Mais la réalité comptable est cruelle: 6 points en 6 matches pour une piteuse 12e place provisoire au classement, seulement 8 buts marqués, et toujours aucun succès à Louis-II cette saison. "Ce soir il fallait gagner, a résumé le défenseur Andrea Raggi sur Canal+ Sport. On a eu plein d’occasions et on n’y est pas parvenu. On ne méritait pas le nul. C’est un peu compliqué mais on a montré qu’on était là dans ce championnat. Notre objectif cette année, c’est encore de finir sur le podium. On est en difficulté en ce moment, mais on va relever la tête pour sortir de cette situation." Il faudra prendre les trois points, mardi soir, contre Angers, pour éviter de voir la situation empirer.