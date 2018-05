Monaco gagne dans le temps additionnel à Caen

L'AS Monaco l'a emporté 2-1 dimanche, sur la pelouse de Caen (36e journée de Ligue 1). Les Monégasques, qui accusaient les absences sur blessure de Radamel Falcao, Keita Baldé ou encore Stevan Jovetic, ainsi que les suspensions de Fabinho et Jemerson, ont ouvert le score en première période par Moussa Sylla (12e), avant l'égalisation d'Ivan Santini (40e). Et c'est finalement Moussa Sylla qui a arraché le doublé à la 92e minute ! L'ASM, troisième avec 74 points, reste à une unité de Lyon et prend quatre points d'avance sur Marseille (qui reçoit Nice). Caen, 15e avec 37 points, est à trois longueurs du 18e Toulouse (et à cinq points du 19e, Troyes).