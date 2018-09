Monaco: Falcao et Sidibé titulaires chez les Verts 

Leonardo Jardim, après la nouvelle défaite de son équipe contre Angers à domicile (0-1), préparait d'inévitables changements dans son onze de départ pour le match d'ouverture de la 8e journée de Ligue 1 face à Saint-Etienne ce vendredi, dans le Chaudron (20h45). Mais suite aux mises à l'écart de Jemerson et Youri Tielemans, et alors qu'on attendait que le coach portugais ménage Radamel Falcao et Djibril Sidibé avant la Ligue des champions, le coach portugais titularise son capitaine et son champion du monde. Ce ne sont pas là les surprises les moins étonnantes réservées par Jardim, qui révolutionne son milieu de terrain avec les présences au coup d'envoi notamment de Sofiane Diop et surtout de Pelé, encore jamais apparu cette saison en L1. Derrière, la charnière centrale enregistre le retour aux affaires d'Andrea Raggi au côté de Kamil Glik. Sur le banc prend place Alexandre Golovine.

Le onze monégasque : Benaglio - Sidibé, Raggi, Glik, Barreca - Pelé, N'Doram, A. Traoré - Sylla, Falcao, Diop.

Dans les rangs stéphanois, après la victoire à Toulouse, l'équipe type rappelée par Jean-Louis Gasset enregistre le retour de Wahbi Khazri.

Le onze stéphanois : Ruffier - Gabriel Silva, L. Perrin, Subotic, Kolodziejcak - Selnaes, Mvila - Salibur, Khazri, Cabella - Diony.