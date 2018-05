Marseille, une saison inachevée

Les émotions ou le résultat, que faut-il retenir de la saison marseillaise ? Certainement un peu des deux. Finaliste malheureux de la Ligue Europa, l'OM n'avait plus son destin en main en championnat pour arracher un podium qui l'aurait conduit en Ligue des champions à la rentrée. Si les Phocéens ont rempli leur contrat en battant Amiens samedi soir lors de l'ultime journée (2-1), ils échouent dans leur bataille avec l'autre Olympique, Lyon ayant battu Nice (3-2). Marseille termine donc avec une longueur de retard sur son rival.

Quatrième au terme d'une saison marathon commencée en juillet 2017, le club a donc atteint son objectif d'avant-saison. Avec un parcours en Coupe d'Europe inespéré en bonus. Mais avec 77 points au final, l'OM était en droit d'espérer un peu plus. Beaucoup plus ? Marseille termine à une unité de son record en Ligue 1 (78 points qui lui avaient permis de remporter le titre en 2009-2010). En ne concédant que cinq défaites, les Olympiens font même mieux que durant cette année de sacre. En vain. Le club qui a le plus joué en Europe cette saison a manqué d’énergie dans la dernière ligne droite avec une rotation limitée et des blessures.

"On n'est pas récompensé"

"Une formidable saison pleine de promesse", retenait Jacques-Henri Eyraud au micro de Canal+. "On a réalisé une très belle saison mais à la fin, on n'est pas récompensé, c'est dommage, regrettait pour sa part Florian Thauvin. On est passé à côté de certains matches, on a perdu des points en route mais il ne faut pas avoir de regrets, c'est du passé, c'est trop tard. Il fallait jouer le coup jusqu'au bout ce soir, pour les supporters notamment. C'est une belle saison malgré tout... C'est comme ça." La bande à Rudi Garcia retrouvera à nouveau la Ligue Europa. Si la déception est bien palpable et logique, il ne faut pas oublier non plus que l'OM revient de loin.

Dixième après cinq journées, Marseille s'est métamorphosé après son passage en 4-2-3-1. Les supporters n'avaient plus vibré à ce point depuis le passage de Marcelo Bielsa sur la Canebière. Intraitable face aux petits, Marseille aura souffert des confrontations directes avec les trois premiers. Sans doute que la marche est encore un peu haute pour aller se frotter à la Ligue des champions. Le fameux Champions Project suit ainsi son cours progressivement au terme de la première saison complète sous Frank McCourt. Un contrat rempli, les émotions en plus, ce n'est finalement pas si mal !