Lyon, une équipe à deux têtes

Après avoir concédé un premier nul face à Sion, l’Olympique lyonnais souhaitait connaître le goût de la victoire dans sa préparation estivale. Surtout, le troisième de la dernière Ligue 1 voulait monter en régime, alors que se profilent encore cinq matches amicaux avant le début du Championnat, le 12 août prochain face à Amiens. Et face à lui se présentaient deux têtes bien connues en France : les anciens Niçois Jean Michaël Seri et Maxime Le Marchand, transférées à Fulham cet été.

Face au promu en Premier League, Bruno Genesio n'a touché qu’avec parcimonie son 4-3-3 au coup d’envoi. On trouvait quand même deux petits jeunes, Maxence Caqueret (18 ans) et Ousseynou Ndiaye (19 ans), le premier cité n’hésitant pas à prendre des initiatives intéressantes. Même Memphis, qui avait pourtant pris une semaine de retard dans le programme de reprise de l’OL, était bien titulaire en pointe. Le but étant, lors des matches amicaux de ce type, de parfaire les automatismes. Et la nouvelle recrue Léo Dubois a ainsi pu combiner avec Bertrand Traoré dans son couloir droit. C’est d’ailleurs de ce dernier qu’est arrivée la première grosse occasion pour l’OL, mais le gardien adverse Marcus Bettinelli s’est bien couché sur son enroulé du gauche (32e).

Memphis, lui, a posé quelques soucis à la défense anglaise (7e, 21e). Il a toutefois mal négocié un face à face avec Bettinelli, alors que Jordan Ferri aurait pu être décalé sur sa gauche (40e). La défense, qui ressemblait à celle qui devrait débuter lors de la première journée de L1 - Dubois-Marcelo-Morel-Mendy -, a parfaitement contenu les attaques londoniennes, seul Stefan Johansen apportant le danger d’une frappe de loin (17e), qui n’a pas trouvé le cadre de Mathieu Gorgelin. Rappelons que le gardien de 27 ans, habituelle doublure, débutera la saison en tant que titulaire, puisqu'Anthony Lopes doit encore purger sa suspension, après les incidents survenus à l’issue du match Marseille-Lyon du 18 mars dernier.

Terrier, trois buts en deux matches

Bruno Genesio a tout changé après la pause. Onze joueurs sont sortis, onze nouveaux sont entrés. Preuve de la profondeur de banc de l’OL, qui n’a pas perdu en niveau, loin de là. Car si on pouvait douter du degré de connivence du nouveau trio d’attaque Terrier-Diaz-Cornet, tous ont marqué. Après avoir touché le poteau (47e), Martin Terrier a finalement trouvé l’ouverture de près, profitant d’une frappe ratée de Mariano pour pousser le ballon au fond (64e,1-0). Mariano a ensuite transformé un penalty, fort plein axe (73e, 2-0) alors que Fulham sortait enfin de sa boîte. Cornet, dans un numéro de soliste, a marqué le troisième d’une frappe en angle fermé (78e), avant que Terrier n’inscrive un doublé en renard (84e). Son troisième but sous les couleurs lyonnaises, déjà, en deux matches de préparation.

Une préparation que l'OL, qui semble déjà bien rodé, poursuivra en affrontant Huddersfield le 25 puis le 28 contre Wolfsburg, avant de disputer l'International Champions Cup (du 1er au 7 août).