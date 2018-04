Lyon prend position

Monaco est prévenu. A Marseille comme à Lyon, il y aura très, très peu de points laissés en route jusqu’à la dernière journée de championnat, dans trois semaines. Les Lyonnais en ont donné une nouvelle preuve samedi, en dominant Nantes bien plus largement que ce que le score de 2-0 laisse paraître. Ciprian Tatarusanu a dû multiplier les parades de grande classe dans son but pour empêcher l’OL de décrocher une victoire écrasante. Et surtout de soigner le goal-average, déjà le meilleur des trois dans la course à la deuxième place (+41, contre +35 pour Monaco et +31 pour Marseille).

Avec Nabil Fekir définitivement de retour, ce qui a permis à Bruno Genesio d’aligner Memphis Depay et Bertrand Traoré en pointe tout en laissant Mariano Diaz sur le banc, les Rhodaniens ont enchaîné leur septième succès de suite en Ligue 1 ! C’est la meilleure série en cours parmi l’élite, mieux même que le PSG (qui a concédé le nul à Saint-Etienne au début du mois). Le club n’avait pas fait aussi bien depuis plus de trois ans (entre décembre 2014 et janvier 2015, déjà avec sept victoires de suite). Alors, Lyon est-il désormais favori pour cette place de dauphin du Paris Saint-Germain ?

Depay: "Absolument gagner les trois derniers matches"

"On met la pression sur Monaco et Marseille, confirme Depay sur Canal+. On essaie de rester concentrés sur notre jeu, de garder cet état d’esprit. Il faut absolument gagner les trois derniers matches." Ce sera contre Troyes, à Strasbourg, puis face à Nice à domicile pour l’ultime journée. Samedi contre Nantes, c’est Depay qui a débloqué la situation d’un enchaînement dont il a le secret (1-0, 39e), après plusieurs arrêts de Tatarusanu (7e, 12e, 33e). Ce même Depay avait aussi raté un but tout fait (30e).

En seconde période, Aouar a vite trouvé le poteau (48e), puis Tatarusanu s’est à nouveau employé (55e) et Koffi Djidji a aussi sauvé sur sa ligne (59e). Avant le 2-0 de Bertrand Traoré (68e), puis une énième parade de Tatarusanu face à Fekir (71e). Vous l’avez compris, Lyon aurait donc pu l’emporter 5-0 sans qu’il n’y ait rien à redire. Avec un total de 79 buts en Ligue 1, record du club battu, et un Depay qui affiche désormais 16 buts et 12 passes, l’OL n’a que de grosses certitudes à faire valoir en ce sprint final.