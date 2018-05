"Bruno, ton amour pour l’OL t’honore, mais il est temps de tourner la page." Genesio a eu beau dire le contraire, en zone mixte, cette banderole sortie en plein match - un match qui plus est décisif - par les "Bad Gones" samedi soir lui a gâché la fête après la qualification de sa formation pour la prochaine Ligue des Champions.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais reconnaissait sans difficulté, d’ailleurs: "Ça fait très mal. Énormément… Ça restera gravé dans ma tête. J’ai fait mon job du mieux que je pouvais. On finit troisièmes, il y en a beaucoup qui aimeraient être à notre place… Je n’oublierai pas".

"Ça m'a renforcé"

Le timing choisi par le groupe de supporters le plus important du club rhodanien a pu surprendre. Surtout que le virage nord du Groupama Stadium avait plutôt épargné jusqu’alors ce Lyonnais pure souche. Un gone affublé du surnom de "Pep" - pour Guardiola - par de nombreux "twittos" bien plus véhéments.

Heureusement pour lui, il est toujours soutenu par Jean-Michel Aulas et ses joueurs, qui l’ont porté en triomphe sur la pelouse. Cela lui donne envie de continuer, "bien sûr", au moins jusqu’au bout de son contrat (30 juin 2019): "Ils sont avec moi, mon staff et mon président aussi. Cette équipe est perfectible, mais elle va encore progresser et être renforcée. Je vis plein de choses depuis deux ans… Ça ne m’a pas fragilisé, ça m’a renforcé". Genesio est-il prêt pour la C1 à nouveau ? Au conseil d’administration de l’OL d’en décider cette semaine.