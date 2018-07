Losc-Rémy: "Je vais avoir un rôle majeur"

De retour en Ligue 1 sous les couleurs du Losc, Loïc Rémy était de passage devant la presse ce mercredi pour évoquer ses ambitions.

"Je suis le plus vieux et je vais avoir un rôle majeur dans cette équipe. Je suis là pour être à l'écoute des joueurs, les aider, se parler. Je suis aussi venu ici pour prendre du plaisir", a ainsi expliqué l'ancien joueur de Chelsea, relaye RMC.

Rémy espère que le club nordiste ne vivra pas une saison aussi difficile que la précédente, où les hommes de Christophe Galtier ont lutté contre la relégation. "À mon arrivée, j'ai voulu savoir ce qui n'allait pas la saison dernière, je me suis renseigné auprès des joueurs", a-t-il affirmé. "On a une période de préparation pour régler les petits détails. On ne peut pas sortir d’une saison comme ça sans séquelles", a ajouté Rémy, qui reste optimiste: "Au vu de la qualité de cette équipe, il y a de quoi réussir".