L'OL affrontera l'Inter et Chelsea en amical 

Pour préparer sa saison, l'Olympique Lyonnais participera cet été à l'International Champions Cup. Les hommes de Bruno Genesio affronteront dans un premier temps l'Inter de Milan le 4 août à Lecce (Italie), avant de se déplacer à Stamford Bridge pour rencontrer le club londonien de Chelsea. Un troisième match aura également lieu, mais l'adversaire n'a pour le moment pas été désigné.

L'an passé, l'Olympique Lyonnais avait déjà affronté l'Inter de Milan en amical de préparation, et ne s'était incliné que d'un but (0-1). L'International Champions Cup réunit 18 grandes équipes européennes pour un total de 27 matches, et a lieu en Europe, aux USA et à Singapour.