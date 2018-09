Il ne peut s'en empêcher. Avec Jean-Michel Aulas, un match de football se limite rarement au terrain. Alors que cette semaine d'Olympico était presque curieusement calme entre les deux camps, le président lyonnais a ajouté son grain de sel en venant faire un tour sur Twitter. Interpellé à propos d'un papier paru dans L'Equipe samedi, "JMA" n'a pu s'empêcher de réagir, ouvrant les hostilités à 24 heures du coup d'envoi du choc OL-OM (21h, sixième journée de Ligue 1).

La phrase en question, parue dans le quotidien sportif, la voici: "Dans les coulisses européennes, l'OM soupçonne aussi le boss de l'OL d'avoir intrigué pour que le club soit durement sanctionné par l'UEFA après les débordements en marge de la finale de la Ligue Europa, le 16 mai au Groupama Stadium." Ce à quoi Aulas rétorque sur le réseau social: "Avec l'OM ce qui est choquant c'est qu'ils trouvent toujours des mauvaises raisons pour tout. Rudi Garcia c'est l'arbitre, même en Europa Ligue à domicile. Pour Jacques-Henri Eyraud ce sont les commissions de discipline de la LFP et aussi de l'UEFA. Ou bientôt au fair-play financier pour leur finances."

Il ne pouvait en être autrement tant les deux clubs se sont déchirés lors du dernier rendez-vous au Vélodrome. Marseille avait pourtant choisi l'apaisement, au moins dans sa communication, Rudi Garcia saluant le travail de Bruno Genesio samedi en conférence de presse. Souhaitons que les provocations s'arrêtent là et que le spectacle offert sur la pelouse soit l'unique intérêt de la soirée.

