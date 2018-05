Ligue 1 Conforama - Saint-Etienne : Jean-Louis Gasset ne quittera pas les Verts

💥 Jean-Louis #Gasset : "Je suis ravi et fier de continuer à entraîner l’#ASSE. Le projet et l’ambition des dirigeants m’ont convaincu." https://t.co/xwOl01uV5W — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) May 29, 2018

Bonne nouvelle pour les supporters de l'AS Saint-Etienne. Après l'échec du projet de rachat par un investisseur américain Peak 6, le club stéphanois va débuter la saison prochaine avec Jean-Louis Gasset sur le banc.

Nommé entraîneur principal en décembre après une première moitié de saison cauchemardesque, l'ancien adjoint de Laurent Blanc en équipe de France et au PSG a su parfaitement relancer les Verts, renforcés il est vrai à la trêve par les arrivées de Subotic, Debuchy, M'Vila, Ntep et Beric. Au final, l'ASSE, qui a flirtait un temps avec la relégation, a terminé en 7e position.

Communiqué de l'ASSE

L’AS Saint-Etienne se réjouit de poursuivre sa collaboration avec Jean-Louis Gasset.

Toutes les conditions sont en effet réunies pour privilégier la stabilité. L’ASSE a une totale confiance en Jean-Louis Gasset et en sa capacité à faire adhérer les joueurs à ses principes de jeu dans le respect des valeurs des Verts. Lors d’une deuxième partie de saison réussie, l’équipe s’est montrée performante en donnant beaucoup de plaisir à ses supporters. Elle a remporté 10 victoires en 19 matches, obtenant 35 points lors de la phase retour du championnat, soit 1,84 point de moyenne par rencontre.

Nommé entraîneur général du club en décembre dernier, Jean-Louis Gasset a su relancer, avec passion et rigueur, le groupe professionnel et lui a notamment permis de réaliser une série de 13 matches sans défaite qui l’a propulsé dans la première partie du championnat.

Jean-Louis Gasset : "Je suis ravi et fier de continuer à entraîner l’AS Saint-Etienne. Le projet et l’ambition des dirigeants m’ont convaincu. Pendant six mois, j’ai pris un plaisir extraordinaire à diriger cette équipe. Saint-Etienne est une ville qui respire le football. La ferveur populaire qui entoure le club est un formidable moteur pour réussir des performances. Je ne m’imaginais pas ailleurs car je me reconnais totalement dans les valeurs de l’ASSE. Aujourd’hui, je n’ai qu’un objectif : bien préparer la saison prochaine."

Frédéric Paquet, Directeur général : "Continuer l’aventure avec Jean-Louis Gasset était une priorité et une évidence compte tenu des résultats obtenus lors des six derniers mois. Il a transformé le groupe professionnel en un temps record. Grâce au savoir-faire, à l’expérience et aux qualités humaines de Jean-Louis, l’équipe qui jouait le maintien à la trêve s’est mêlée à la lutte pour les places européennes. Nous espérons, tous ensemble, débuter la saison prochaine sur la lancée de notre fin de championnat et garder cette dynamique sportive qui a enthousiasmé les supporters."