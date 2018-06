L’été ne s’annonce finalement pas si maussade du côté de Lille. Après avoir échappé à une relégation administrative un temps avancée par la DNCG au vu des finances préoccupantes du club, le LOSC a enregistré ce jeudi une bonne nouvelle de plus… Appelé au chevet des Dogues cet hiver pour succéder à un Marcelo Bielsa suspendu de ses fonctions, Christophe Galtier – grand artisan assurément du maintien des Nordistes en Ligue 1 – a décidé de poursuivre l’aventure au côté du président Gérard Lopez.

"Durant mes cinq premiers mois au club, le président n’a eu cesse de me répéter que mon objectif était d’obtenir le maintien sportif de l’équipe en Ligue 1 et que lui se chargerait d’apporter les réponses nécessaires pour passer l’étape de la DNCG. C’est ce que nous avons fait, dixit le technicien marseillais auprès des médias officiels du club. Ensuite venait l’heure du bilan, que nous avons tiré collectivement sur l’ensemble de la saison – et pas seulement les cinq derniers mois – qui avait amené le club à se retrouver en difficulté sur le plan sportif. L’essentiel était ensuite de se projeter sur l’avenir : le club souhaitait poursuivre avec moi, je souhaitais continuer mon travail au LOSC . Je suis l’entraîneur du LOSC et c’était clair pour tout le monde."

"Il faut amener de l’expérience"



Le patron des Dogues confirme: "C’est pour nous une continuité, logique et naturelle. Comme le dit Christophe, l’envie de collaborer est partagée et tout était par conséquent, et rapidement, assez clair pour tout le monde. […] Avec Christophe, Luis, Marc, le staff et les équipes du LOSC, nous sommes plus que jamais déterminés et au travail, pour corriger ce qui nous a fait défaut la saison dernière, renforcer l’équipe et bâtir un collectif plus performant afin de proposer un meilleur spectacle à notre public et obtenir des résultats plus en phase avec nos objectifs."

Pour ce faire, les Lillois entendent gagner en expérience, eux qui sous l’égide de Marcelo Bielsa avaient fait le pari de la jeunesse sans trop de discernement, quitte à malmener les cadres historiques du club. "Luis Campos et son équipe travaillent actuellement sur la supervision et l’analyse des profils de joueurs identifiés, confie Christophe Galtier. Je sais que le président souhaite conserver les bons éléments, il y aura de la concurrence. Nous souhaitons avoir une équipe compétitive et un gros travail a été effectué en amont pour cela. On fera en sorte de faire le moins d’erreurs possibles. Que ce soit pour le président, Luis (Campos) ou Marc (Ingla), il est très clair qu’il faut amener de l’expérience à nos jeunes joueurs qui ont un vrai potentiel." Voilà qui devrait rassurer les supporters du LOSC.