Ligue 1 Conforama - Hantz va quitter Metz

Finalement, les discussions entre Frédéric Hantz et Bernard Serin, le président du FC Metz, n'ont pas abouti à un accord. Quelques jours après l'officialisation de la relégation du club mosellan en deuxième division, le technicien avait pointé du doigt quelques dysfonctionnements au sein de la direction du club. Et avait notamment admis que le Mercato hivernal avait été manqué.

Ouvert au fait de rester sur le banc messin la saison prochaine, l'ancien coach de Montpellier va finalement quitter son poste "d'un commun accord" à l'issue du dernier match de la saison face à Bordeaux (samedi à 21h00 sur les antennes de beIN SPORTS).

Communiqué du FC Metz



Frédéric Hantz et Bernard Serin ont décidé ce jour et d’un commun accord, après des échanges réguliers tenus depuis plusieurs semaines, qu’ils mettraient un terme anticipé à leur collaboration, et ce à l’issue de cette saison 2017-2018, après le dernier match FC Metz - Girondins de Bordeaux.

L’entraîneur adjoint Arnaud Cormier quitte également le club.