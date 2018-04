Ligue 1 Conforama - Areola sauve Paris

Alphonse Areola, qui finit la saison en trombe, aura été le grand artisan du succès du PSG à Bordeaux dimanche soir en clôture de la 34e journée (1-0). Au Matmut-Atlantique, il a dû sauver son camp à de nombreuses reprises, alors que les Girondins ont multiplié les opportunités (22 tirs dont 8 cadrés).

Le troisième portier des Bleus, auteur de huit arrêts, a notamment réussi deux parades exceptionnelles, juste après l’heure de jeu sur une tentative de Lerager sur laquelle il s’est parfaitement détendu (63e), puis sur une tête de Pablo à bout portant sortie au prix d’un arrêt réflexe (74e). "Je marque des points depuis le début. Je fais ma saison tranquillement, je bosse et on verra à la fin", a-t-il ensuite déclaré sur Canal+.

Et quand il ne réalisait pas des miracles, c’est Dani Alves (44e) ou Berchiche (92e) qui sauvaient une équipe parisienne pas bien fringante, et qui ne devait son salut qu’à un nouveau but de Giovani Lo Celso, une semaine après son doublé contre Monaco, après un corner repoussé (1-0, 77e). De quoi laisser le PSG rêver au record de points qu’il pourrait décrocher, alors que les Girondins (11es) ont peut-être définitivement laissé filer les places européennes.