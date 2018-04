"C’est bien, ils ont pris un point à 12 contre 11. L’arbitrage laisse à désirer. Nous, on se casse le c... sur le terrain et après…" Flavien Tait résume pour L’Equipe le sentiment de certains Angevins concernant l’arbitrage de Nicolas Rainville. En fait, les récriminations portaient sur le penalty accordé à l’OM pour le ceinturage de Bamba sur Germain, dès la 3e minute. Une faute pourtant visible mais pas forcément sifflée uniformément sur toutes les pelouses.

"Je n’ai pas revu les images, il semblerait qu’il y a penalty. Je ne le conteste pas mais il a y a eu une faute identique sur Romain Thomas à Marseille et il n’y avait pas eu penalty", a ajouté Stéphane Moulin, l’entraîneur du SCO sur le site du club. Des Angevins qui ont tout de même eu les ressources pour bousculer les Marseillais fatigués mentalement et physiquement malgré les rotations et arracher le match nul grâce à Traoré. Une réalisation logique après les efforts fournis et une domination pleine après la pause.

Au final, c’est un point d’importance dans l’optique du maintien en Ligue 1. Avec la 14e place et surtout 6 points d’avance sur le 18e (Troyes) à trois journées de la fin du championnat, cela ne fait plus guère de doute.