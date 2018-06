Le maintien du Losc confirmé ! 

La première saison de l'ère Gérard Lopez au Losc aura été celle de toutes les frayeurs. Entre l'échec de la greffe Bielsa, accompagnée de la lente descente aux enfers de Lillois sans solution et contraints de lutter jusqu'au bout contre la relégation en Ligue 2, et des difficultés financières, qui compromettent l'avenir du club nordiste, les supporters pouvaient craindre le pire. Mais au maintien arraché sous les ordres de Christophe Galtier, au soir de la 38e journée de Ligue 1, s'ajoute ce mardi la décision favorable rendue par la DNCG.

Le gendarme financier de la Ligue de football professionnel (LFP) lève la menace d'une rétrogradation administrative et autorise donc le maintien du Losc, assuré de fait de disputer une 18e saison de rang dans l'élite. Une décision qui s'accompagne d'une levée de l'interdiction de recrutement, mais contraint Lille à un encadrement de sa masse salariale.

La satisfaction de Lopez

Une restriction qui rappelle la précarité d'une situation loin de rassurer. Au point qu'ils seront sans doute nombreux à penser que c'est reculer l'échéance pour mieux sauter... Ce n'est évidemment pas le point de vue d'un Gérard Lopez, président combatif à l'heure de réagir sur le site du club à une décision "qui vient accréditer la solidité et la fiabilité du projet du Losc", dixit le communiqué officiel du club: "Cette décision positive et attendue rendue ce jour par la DNCG traduit la cohérence du projet économique du Losc, la force et la confiance de ses partenaires financiers ainsi que la détermination de ses dirigeants. La saison passée fut difficile pour le Losc et ses supporters, mais à aucun moment nous n’avons perdu notre motivation et notre absolue volonté, sur le terrain comme en dehors, de lutter : d’abord pour obtenir notre maintien sportif et ensuite pour faire la démonstration si besoin de la solidité de notre projet en répondant précisément à toutes les exigences de la DNCG. C’était une étape indispensable à franchir, mais pas une fin en soi. L’ambition que nous nous sommes fixée pour le Losc est autre, intacte et très claire : déployer un projet de croissance pour le club, investir et développer la compétitivité économique et sportive du Losc", appuie Lopez qui, fort de cette annonce, prend déjà des engagements.

"Forts de l’expérience et des enseignements tirés de la saison écoulée, nous allons apporter les ajustements nécessaires à l’effectif, le renforcer et œuvrer pour relancer notre dynamique sportive et nos résultats. Nos supporters ont affiché une fidélité et un engagement incroyables cette saison, nous voulons leur offrir et partager avec eux un avenir plus souriant et ambitieux." Mais s'il fallait une preuve de la difficulté à solder la désastreuse saison écoulée, on avait appris plus tôt dans la journée le renvoi dans un mois, soit le 10 juillet, de l'audience prévue ce mardi devant les Prud'hommes entre le Losc et Marcelo Bielsa ; débouté le 3 avril dernier de sa demande, le technicien argentin continue de réclamer une provision de 6,5 millions d'euros, suite à son licenciement le 22 novembre dernier.