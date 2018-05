Elysia, la nouvelle star de la Ligue 1 !

C'est devenu un rituel assez attendu... Comme les supporters attendent parfois avec impatience de découvrir les nouvelles tenues qu'arboreront leurs équipes préférées au cours de la saison à venir, les équipementiers ont appris à susciter un peu d'attente autour des ballons utilisés dans les meilleurs championnats de la planète. Et puisque le merchandising prime sur le reste, il faut désormais que l'outil de travail des footeux soit aussi élaboré techniquement qu'il doit être beau afin que le grand public se laisse séduire. En France, UHL Sport a pris le relais d'adidas en 2012, et dispose encore des droits jusqu'en 2022.

La multinationale allemande a ainsi révélé ce mercredi le nouveau ballon qui sera sur toutes les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2 à compter de la première journée des championnats 2018-2019, ce jusqu'au terme des matches aller. Il sera ensuite temps d'en dévoiler un autre pour les joutes hivernales et la fin de saison... Le nouvel arrivé s'appelle Elysia, et est le résultat de "la quintessence du savoir-faire technologique de la marque". Evidemment, outre le ballon réservé aux professionnels, disponible à la vente pour près de 140€, une gamme de multiples réplicas, ballons d'entraînement et mini-ballons permettra de se positionner au mieux sur le marché auprès du grand public pour des sommes plus accessibles.