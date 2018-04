Dijon: Le club répond à Aulas avec ironie

Dijon n'a que moyennement apprécié les déclarations de Jean-Michel Aulas vendredi. Dans un tweet, le président lyonnais, dont l'équipe s'est imposée (2-5) en Bourgogne contre des locaux contrariés par certaines décisions arbitrales, avait souhaité que les instances suspendent l'entraîneur dijonnais Olivier Dall'Oglio. Ce dernier avait sous-entendu que sa formation était moins favorisée que des équipes comme l'Olympique Lyonnais. Le club de Côte d'Or a répondu, là aussi via les réseaux sociaux, à cette requête de "JMA".

"Bonjour Jean-Michel Aulas, on a regardé à deux fois ce tweet pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un compte fake et... non. Bonne continuation à l'OL, en espérant que vous n'aurez pas à vous plaindre du quatuor arbitral d'ici la fin de saison..." Les relations entre les deux clubs risquent d'être un peu plus tendues à l'avenir après ces petites joutes verbales.